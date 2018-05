L’ICL Manresa va iniciar el camí cap a la Lliga Endesa a contrapeu, patinant al Nou Congost en el segon partit de la primera eliminatòria contra el Corunya (1-1). A més de perdre el factor pista, el vestidor manresà passa per un procés atípic, l’arribada d’un nou entrenador, Diego Ocampo, tot just cinc dies abans de començar el play-off d’ascens.

“Des del primer dia el missatge de Diego ha estat molt clar i al grup ho hem assumit molt bé. Estem molt mentalitzats del moment de la temporada en què estem i sabem bé que ens hi juguem moltes coses”, explica Álvaro Muñoz, un dels referents de l’equip. Anant enrere, l’aler d’Àvila admet que la destitució d’Aleix Duran va agafar el vestidor en fora de joc. “La veritat és que no ens ho esperàvem. Vam quedar-nos en estat de xoc, perquè dins del vestidor no hi havia cap mala situació amb l’Aleix, però ràpidament vam haver d’aparcar-ho i mirar endavant perquè el que ens hi juguem és molt.” I hi afegeix: “Una vegada passat el moment de la sorpresa, tots a mort amb Diego i a preparar els partits perquè no teníem temps per pensar en el que havia passat.” De mica en mica aniran arribant les modificacions tàctiques, però d’entrada la recepta s’ha de centrar en les qüestions fonamentals. “En el que ens ha incidit Diego és en coses bàsiques: intensitat, línies de passada i rebot en defensa, qüestions de tècnica individual i que tothom estigui al mateix nivell de duresa al darrere.”

Després de guanyar el primer partit, diumenge l’ICL va deixar que el Corunya agafés confiança des de bon inici, els gallecs s’ho van creure i els manresans ho van pagar. “Havíem parlat d’enviar-los un missatge des del salt inicial, que veiessin que els costaria molt, però vam cometre errades i van entrar endollats”, recorda Muñoz, que tanmateix expressa la convicció que hi ha en l’equip. “Ara la prioritat és fer bé les coses que podem fer bé, que són moltes i que quan han funcionat ens han servit per guanyar tothom en la lliga. Sempre és millor un 2-0 que un 1-1, però a la Corunya podem guanyar un i dos partits, n’estem convençuts.”