Téllez i Canut dirigiran Catalunya contra Montenegro

La Federació Catalana de Basquetbol ha decidit premiar els tres entrenadors de la Lliga Femenina catalans perquè dirigeixin la selecció catalana femenina, que jugarà el pròxim divendres 25 de maig al pavelló de Fontajau (Girona) contra Montenegro. Les entrades ja estan des d’ahir a la venda (www.basquetcatala.cat). Tot i no ser una decisió oficial, ja ho han comunicat als entrenadors. El sol contratemps, però, ha estat que el tècnic de l’Spar Citylift, Eric Surís, el tècnic local, no podrà ser-hi perquè té un compromís personal que no pot canviar. Hi haurà, doncs, Fabián Téllez, tècnic revelació amb l’Snatt’s Femení Sant Adrià, i Bernat Canut, del Cadí La Seu. Téllez dirigirà el curs vinent el Mann Filter Saragossa. També sembla confirmat que a l’equip tècnic de Catalunya hi podria haver Noemi Jordana, ja retirada i ara dins la directiva gironina.