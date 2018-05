La Penya segella el miracle i es manté a l’ACB (95-87)

Els miracles existeixen i aquest migdia s’ha segellat al Palau Olímpic perquè el Divina Joventut ha aconseguit la desitjada permanència. El canvi de l’equip ha estat gran després d’estar al pou i encadenar 13 derrotes seguides que fins i tot els de Carles Duran els hi sobren les dues últimes jornades.

El matx contra el Montakit Fuenlabrada (95-87) va ser molt estrany perquè ràpidament semblava que la Penya trencava el partit (25-7) però els madrilenys van trobar els seus referents amb un Smits espectacular, Popovic treien el seu talent, Vargas imposant intensitat i Eyenga sent el motor. Però els verd-i-negres van tenir el partit sempre sota control i tot i que al tram final el Fuenlabrada s’ha situat a tres punts (82-79) després d’un triple de Popovic a falta de dos minuts la Penya no ha vist perillar realment mai la victòria. Al final del matx hi ha hagut una gran comunió entre l’afició i l’equip amb una festa al Palau Olímpic amb ovació de gala dels seguidors.