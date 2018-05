El Barça Lassa diu adeu al segon lloc a Tenerife (86-81)

No és matemàtic, però el Barça Lassa s’ha deixat a Tenerife gairebé totes les possibilitats d’acabar la fase regular de la Lliga Endesa en segon lloc (86-81). Té una victòria menys que el Baskonia i l’average perdut a falta de dos partits i ara la lluita se centra en no perdre el tercer. Està empatat amb al València, a qui visita en la propera jornada. A l’equip blaugrana, li ha acabat passant factura una molt mala primera part. En el segona, el joc ha millorat substancialment, però no n’hi ha hagut prou per girar la truita.

Amb Tomic fent-se present a la zona, l’equip ha manat al principi. Però, li ha durat poc. La defensa canària ha començat a collar de valent i l’Iberostar ha adquirit la iniciativa, amb el control del rebot, velocitat i Tobey fent mal de tot arreu (17-9, 7’). Les rotacions li han donat aire al Barça Lassa i, amb Vezenkov actuant de center, ha reaccionat, trobant l’encert des del triple. Després d’un de Navarro, ha arribat a posar-se fins i tot per davant (25-26, 13’).

Però, els blaugrana han tornat a abaixar la guàrdia i, entre els triples de Vasileiadis i la fortalesa interior d’Odiase, han segellat un 10-0 en un vist i no vist. Lluny de reaccionar, els de Pesic han perdut el nord i, inferiors físicament, han acumulat errors i pèrdues fins a un -17 a pocs segons de mitja part (46-29). Un triple de Moerman ha mitigat mínimament el mal a l’equador.

Tot i els problemes per controlar el rebot, el Barça Lassa s’ha asserenat en el tercer parcial i, impulsat per l’encert des del triple (4/6 en aquest quart) i per fi poden córrer, va anar llimant la diferència fins a posar l’alè al clatell dels canaris (68-65, 32’). Els locals sempre trobaven una resposta per mantenir el seu avantatge, però el mèrit blaugrana ha estat no desistir i Moerman ha disposat fins i tot d’un triple amb 78-76 a 1:20 del final. Però l’ha errat i en l’acció posterior, Vasileiadis no ha perdonat des del triple. I ha sentenciat.