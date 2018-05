Petit gran Ali

El Fenerbahçe defensarà el títol gràcies a un petit base (1,78 m), veterà (35 anys) i que tot i que el coneixen com a Bobby Dixon es va posar el nom turc per nacionalitzar-se fent honor al mite de la boxa Muhammad Ali que va fer un recital quan més se’l necessitava. El Zalgiris queda fora després de convertir-se en l’equip preferit dels amants del bàsquet europeu pel seu joc. Els lituans tornaven a una final a quatre 19 anys després –van guanyar l’Eurolliga del 1999– en el duel entre el vigent campió i la revelació del campionat.

Entre el mestre Obradovic i el deixeble Jasikevicius hi ha 18 anys que els separen, i el relleu generacional sembla una realitat. Precisament el tècnic serbi va arrencar amb la primera situació tàctica: situar Guduruic ofegant Pangos per neutralitzar el cervell del Zalgiris. Això, sumat a la pluja de nervis d’uns i altres, va fer que el Fenerbahçe només hagués permès un punt als lituans en els primers 5:09 minuts (7-1) encadenant un 0/7 en tirs de camp (0/5 de 2 i 0/2 triples). El temps mort de Jasikevicius no podia esperar més. Va entrar Sloukas i curiosament amb un dels motors dels turcs els d’Obradovic van estar quatre minuts sense anotar. La semifinal era poc agraïda ofensivament i les defenses eren impecables. Però va aparèixer l’italià Datome saltant des de la banqueta per anotar 10 punts consecutius. El Fenerbahçe obria forat en el marcador amb un màxim avantatge de 12 punts (32-20). Però si alguna cosa té el Zalgiris amb el segell de Jasikevicius és que s’enganxa al partit. Amb Davies i Pangos com a referents van enganxar-se al matx abans del descans (39-33).

La sortida de vestidor s’intuïa clau, i després d’un petit avís del Zalgiris (39-35) el potencial del Fenerbahçe va caure com una bomba al Belgrad Arena. El parcial contundent 11-2 i màxim avantatge turc (50-37). Els lituans anotaven en el minut 25:49 el primer triple del matx, cosa estranya en un equip especialista com el Zalgiris. I l’equip de Jasikevicius es va alliberar; va tornar a fer la molla i va tornar a entrar en el matx amb un 0-11 infal·lible (50-48) i triple inversemblant de Pangos, qui podria tenir ja un preacord amb el Barça per a la temporada vinent. El domini del Zalgiris en el rebot era insultant (25-16, amb Davies com a referent, amb 10).

Però va aparèixer el més petit de tots: Ali. Amb el nom turc de Muhammad Ali per anotar dos triples seguits i donar mig bitllet per a la final al Fenerbahçe (62-52). Ali estava en estat de gràcia anotant 10 punts el darrer quart (66-54). Però el millor és que la seva exhibició (19 punts) va ser en només 11:48 minuts i amb cistelles en els moments més calents.