Els galons de Nacho Martín

L’ICL Manresa s’avança en la sèrie i ho fa en un final no apte per a cardíacs en què Nacho Martín va ser l’home desequilibrador. Sense temps per a celebracions, demà segon assalt també al Nou Congost (19 h).

La sortida dels manresans va ser explosiva i va ofegar defensivament el Palència obligant Alejandro Martínez a demanar un temps mort quan només s’havien disputat 3:54 després d’un triple d’Álvaro Muñoz (16-5) amb un 4/5 tirs de dos, 2/2 triples i 2/2 lliures. El Palència va reaccionar situant-se, però la bona defensa manresana va permetre recuperar pilotes i sortir al contraatac. En un d’aquests, Gintvainis va clavar el triple i va retornar la renda als nou punts (23-14). Jordi Trias exercia de líder no pels punts (5) sinó sobretot repartint joc per als seus companys (5 assistències). El Palència, però, va demostrar la seva experiència sense perdre els nervis i provocant el temps mort de Diego Ocampo després de reaccionar abans del descans (31-28). Els extremenys estaven ja amb confiança, i va arribar un triple des de vuit metres de Pino (34-33). A partir de llavors, màxima igualtat fins als punts del 2+1 de Pressley, que deixava el 42-42 de la fi del segon quart.

En el tercer quart, l’aparició del fill del mític ex-Joventut Harold Pressley va posar la por al cos dels manresans (56-59) i Otegui posaria el màxim desavantatge (56-61). Però si alguna cosa ha demostrat l’ICL Manresa és caràcter competitiu, ambició i saber jugar sota pressió. Els d’Ocampo, empesos per un Nou Congost impressionant, va reaccionar, i un triple de Nacho Martín a 5:46 per al final semblava sentenciar (74-67). Però el Palència va tornar a mostrar galons primer per empatar (76-76) i a 1:28 del final Pressley feia un 3+1 (76-80). Però va ser llavors quan va aparèixer Nacho Martín per anotar dos triples decisius i a 1,2 segons per al final treure una falta de Grimau en la penetració, fer els dos tirs lliures i donar el triomf als seus. El Palència va disposar d’un darrer tir, però, ben puntejat, Pressley va fallar.