Defensa de ferro

Tres anys després, el Madrid tornarà a jugar la final de l’Eurolliga. Ahir, l’equip blanc va obtenir el passi en un partit molt seriós, amb les idees clares, aportació col·lectiva i rigor defensiu. Tant és així que el CSKA, el millor atac de la competició, va acabar desprogramat i fent dependre qualsevol possibilitat d’èxit en l’últim parcial de les inspiracions individuals. Un mal negoci en cites d’aquesta dimensió, i que posa molt en qüestió el futur d’Itoudis.

Un any més, els blancs s’encreuaran amb el Fenerbahçe d’Obradovic en el camí cap al títol. Serà el tercer seguit. Fa dos anys, l’equip turc va eliminar-los en el play-off i l’any passat, en la semifinal. Se les hauran ara amb el títol en joc.

Tothom intentava marcar terreny des de l’inici –Kurbanov, evitant que Doncic rebés la pilota i Campazzo, pressionant Sergio al límit de la falta–, però el combinat rus era qui marcaria la pauta. Aferrant-se en atac a Higgins –10 punts en sis minuts, superant en l’1x1 Taylor– i protegint el rebot a la seva zona. Doncic, com si fos un veterà, va deixar que el joc es dirigís a ell, sense inquietar-se, i el Madrid va trobar vies de producció. Però el gran maldecap era el desencert des del tir lliure (5/10 en el primer quart)i sobretot, la falta de duresa al darrere. En el primer descans, 30-20 després que De Colo (8 punts, 6 de tir lliure) agafés el relleu de Higgins en el CSKA.

Coincidint amb l’arrencada del segon quart, Laso va apostar per jugar amb tres petits (Llull, Carroll i Causeur) i la ideo no li va poder sortir millor. Va apujar el to defensiu i, sobretot, va localitzar l’encert. En una fase de rauxa tan típica de l’equip blanc, va canviar la dinàmica. Un 4-17 en 3:06 i 5/5 triples va convertir el resultat en un 34-37 (14’). I podia haver estat pitjor per als russos, perquè en va errar dos més d’alliberats, ben tirats, just després. El CSKA, sobretot quan Sergio va tornar a la pista, es va tornar a asserenar, però arribaria a mitja part per sota, després d’una cistella de Thompkins en rebot ofensiu (46-47).