L’hora dels bons

El Fenerbahçe i el Real Madrid disputen aquest vespre (20 h, Esport3) la final de l’Eurolliga 2017/18. Sospitosos habituals quan la conversa versa sobre favoritismes, el vigent campió defensa el títol davant del campió de fa tres anys, fets que denoten la solidesa de les respectives propostes competitives, models oposats però articulats tots dos des del criteri i el coneixement. Armats de raons i ufans de talent, turcs i espanyols arriben a la cita fregant la plenitud física i sentimental.

Equips agafats com pocs n’hi ha –les actuacions de Muhammed Ali i Trey Thompkins en les semifinals en són la penúltima prova–, acotar factors diferencials és entrar en el terreny de la temeritat perquè tant en una banqueta com en l’altra el nombre de jugadors capacitats per trobar inspiracions i modular la final del costat del seu equip és realment important. Amb tot, que Sloukas i Wanamaker en el Fenerbahçe i Doncic i Llull en el Madrid es facin notar sembla fonamental per tal que els mals moments dels seus equips siguin comptats i durin poc. En termes globals, la final serà una pugna entre el joc horitzontal i a mitja pista de l’equip de Zeljko Obradovic i el joc vertical i a camp obert de l’equip de Pablo Laso. Defensa de xoc i ordre per trobar superioritats; concert i defensa d’espais per generar avantatges en el desordre.

Individualment, Obradovic (1960) pot guanyar avui el desè títol després dels assolits amb el Partizan (1992), la Penya (1994), el Madrid (1995), el Panathinaikòs (2000, 2002, 2007, 2009 i 2011) i el Fenerbahçe l’any passat. Quant a clubs, el Madrid també assoliria el desè, que reforçaria el lideratge històric de la competició.