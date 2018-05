El MoraBanc perd a Màlaga (87-86)

Partit d’emocions fortes el que s’ha viscut avui al Martín Carpena. El MoraBanc, que ha arribat a disposar d’un +19 en el tercer quart (42-61, 24’), s’ha encallat amb la defensa zonal plantejada per l’Unicaja i, si bé ha entrat en l’últim minut amb possibilitats de victòria, ha claudicat per un sol punt (87-86). Com a mínim ha pogut salvar l’average (+6 al Principat), però no depèn d’ell mateix en la darrera jornada per acabar en sisè lloc. De fet, no té ni assegurat el setè.

El partit ha començat amb molt ritme i encert de part dels dos equips, però han estat els andorrans els que manat en l’electrònic, sobretot a partir del canell de Walker. Endurint el joc, el MoraBanc ha anat teixint més diferència, aprofitant-se del domini del rebot i la possibilitat de córrer (33-42, 17’) i l’Unicaja treia suc als tirs lliures per evitar que el forat es fes encara més gran.

Tot semblava que s’esquerdava en el tercer parcial, amb els locals perduts i cometent errors, i el MoraBanc aprofitant-los per allunyar-se. Un fet que va provocar xiulets al Martín Carpena (-19). En aquest punt, Joan Plaza va ordenar una defensa zonal 2-3 i entre això i l’encert de Brooks i Salin, van girar del tot la truita (83-75, 36’). El caràcter i l’encert d’Albicy va rescatar el MoraBanc i li va permetre arribar viu en els darrers segons. Fins i tot va disposar de l’últim atac, d’1,7 segons, per guanyar però no va poder aprofitar-lo.

Walker, amb 17 punts, va ser el millor del MoraBanc.