L’Oracle Arena és territori prohibit

Amb el triomf dels Warriors a Houston en el primer assalt de la final de la conferència oest els californians van aconseguir el factor pista. I tenir el factor pista per als Warriors és sinònim d’èxit. Al tercer duel de la sèrie va aconseguir la seva setzena victòria consecutiva en un play-off jugant a casa, superant el registre històric que tenien els mítics Bulls del Michael Jordan del curs 1990/1991. Els vigents campions s’avancen a la sèrie (1-2) i tornaran a jugar el quart partit davant els seus aficionats. A més, els Warriors han recuperat ja la millor versió de la seva estrella Curry, que tot i perdre’s per lesió diferents partits està amb una confiança espectacular i descansat. Això li va permetre fer una nova exhibició sobretot en el tercer quart, en què va anotar 18 punts amb un impecable 7/7 en tirs de camp. Com a anècdota, destacarem que Curry ha superat una llegenda de la franquícia com Rick Barry, que era qui més cistelles havia anotat en un play-off, amb 699. Curry ja en té 712. Si els californians es troben amb confiança els dos referents dels Rockets van estar en números molt dolents. Entre Harden i Paul van acabar amb un 12/32 tirs de camp. El partit senzillament no va tenir història i ràpidament els texans van entregar-se davant l’allau d’uns Warriors que van infligir el correctiu més gran de la història dels Rockets: 41 punts.