L’última jornada ACB pot portar a quarts un Barça-Morabanc

El Barça Lassa afronta avui un darrer partit intranscendent però en una darrera jornada que no ho és. Dels duels d’avui en sortirà el seu rival en els quarts de final que arrenquen diumenge al Palau Blaugrana (20.45 h). Els blaugrana acabaran tercers de la lliga regular passi el que passi i, per tant, el seu rival serà el sisè classificat. I qui pot acabar en aquesta posició? El Gran Canària, l’Unicaja, el MoraBanc Andorra i l’Iberostar Tenerife.

Jugarà contra el Barça si guanya i també ho fa el Gran Canària a Madrid. O bé els malaguenys perden i també ho fa el MoraBanc contra el València. O l’Unicaja perd i també ho fa el Gran Canària i guanyen el Morabanc i el Tenerife.

Als de Pesic els tocarà l’equip andorrà de rival si guanyen contra el València, perd l’Unicaja i guanyen el Gran Canària o el Tenerife. Els de Joan Peñarroya també serà rival del Barça si guanya al València, guanyen l’Unicaja i el Tenerife però perd el Gran Canària.

Els canaris seran rival del Barça si guanyen a la pista del Betis, guanya l’Unicaja i perden el MoraBanc Andorra i l’Herbalife Gran Canària.

Pel que fa a la resta de la jornada, les quatre posicions estan ja fixes però encara queda un bitllet de play-off per definir perquè l’UCAM Múrcia només pot acabar lluitant pel títol si guanya a l’Estudiantes i perden el MoraBanc i l’Iberostar Tenerife, cosa que provocaria un triple empat. A la part baixa ja es va decidir tot fa dues setmanes perquè el Betis, tot i que és a una sola victòria del Bilbao, ja no pot superar-lo perquè li té el basket-average perdut i l’avantatja d’una victòria. En aquest cas és important ser penúltim per si de cas l’equip de la LEB que queda per pujar hi acaba renunciant, cosa que donaria opció a l’ACB a repescar el penúltim classificat.