Els Celtics ho tenen a tocar després de guanyar el cinquè assalt de la final de la conferència est i podrien tornar a la gran final, a la qual no han pogut accedir des del 2010. Els de Brad Stevens van trobar en Tatum (24 punts, 7 rebots i 4 assistències) el seu motor. LeBron James va tornar a estar massa sol en la lluita d’ell contra tots (26 punts i 10 rebots) i només Kevin Love va aportar però de forma intermitent (14+7). Però clarament en aquesta eliminatòria s’està demostrant que un home sol a vegades, per molt LeBron que sigui, no pot competir contra tot un equip com és la franquícia de Boston. L’estrella de Cleveland va jugar 39 minuts. El TD Garden va tornar a ser infranquejable i ara la sèrie torna al Quicken Loans Arena, on els Celtics intentaran sentenciar l’eliminatòria i els Cavs forçar el setè i definitiu matx a Boston.