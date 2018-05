El Barça jugarà els quarts contra el MoraBanc

L’última jornada de l’ACB ha deixat definits els emparellaments dels quarts de final. El Barça Lassa debutarà diumenge al Palau Blaugrana (20.45 h) contra el MoraBanc Andorra en un duel que s’ha repetit dues vegades en l’últim mes tan a la lliga ACB com en la final de la Lliga Catalana. Les eliminatòries són al millor de tres partits. Els altres emparellaments de quarts són els que disputaran el Madrid-Tenerife, el Baskonia-Unicaja i el València-Gran Canària. Els blancs, vigents campions de l’Eurolliga, debutaran diumenge a dos quarts d’una del migdia, el Baskonia ho farà diumenge a la tarda (18.30 h) i el València no jugarà fins dilluns (20.30 h.). Qui guanyi del duel entre el València i el Gran Canària obtindrà el desitjat bitllet per l’Eurolliga.