Sona l’últim ball

Els primers acords del play-off pel títol sonaran avui, en el cas de l’eliminatòria que enfronta el Barça Lassa i el MoraBanc Andorra, a partir de tres quarts de nou del vespre al Palau Blaugrana.

Com en tota sèrie al millor de tres partits, la pressió comença del costat dels locals, accentuada en aquest cas perquè en els dos últims precedents, jugats fa vint dies (Lliga Catalana i Lliga Endesa), els blaugrana van guanyar amb molta comoditat, traient de la pista els tricolor: 27-13 en el primer quart i 89-70 en el primer partit, 31-12 i 94-70 en el segon. En les últimes setmanes el Barça ha entrenat i jugat per acabar segon en la fase regular i arribar al play-off en un estat físic òptim, però finalment ha estat tercer i haurà d’obrir el ball sense Oriola, convalescent encara de la lesió a la cuixa, i amb el dubte de Navarro. Però les sensacions en el grup són bones, i l’equip de Pesic sap a què juga i que només amb una defensa fulminant i diligència en el rebot trobarà el ritme que necessita per poder aspirar a fer coses importants.

Quant a la resta, avui s’inicia el Madrid-Iberostar (12.30 h) i el Baskonia-Unicaja (18.30 h) i demà (20.45 h) el València-Herbalife.