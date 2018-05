LeBron James porta els Cavaliers a la final (79-87)

Tenir LeBron James és sinònim d’estar a la final. L’estrella dels Cavaliers ha liderat el seu equip amb 35 punts (12/24), 15 rebots i 9 assistències, sense descansar ni un segon, per trencar el factor pista a Boston i imposar-se 79-87 en el setè partit. Cleveland és el campió de l’Est i el jugador d’Akron viurà la vuitena final consecutiva.

El poc encert ha estat la nota dominant en el setè partit, en què l’experiència ha pesat i la responsabilitat ha fet baixar el rendiment de jugadors clau als Celtics com Terry Rozier (0/10 triples), Jaylen Brown (5/18 tirs) o Marcus Smart (1/10). Boston ha començat dominant en el marcador davant el poc encert dels Cavaliers: 1/15 triples d’entrada i una única cistella d’un jugador que no fos LeBron James en 14 minuts. La màxima diferència han estat 12 punts després d’un triple de Marcus Morris (35-23), però quan els secundaris de Cleveland han donat senyals de vida el marcador s’ha igualat.

L’encarregat de posar els subcampions per primera vegada en el marcador (51-53) ha estat Jeff Green, que ha rendit a alt nivell (19 punts, 7/14 i 8 rebots) de titular en el lloc de Kevin Love, baixa després de rebre un fort cop al cap en l’inici del sisè duel. Els nervis pesaven cada cop més a Boston, si bé el rookie Jason Tatum (24p) els ha donat avantatge per últim cop (72-71) a sis minuts del final amb una espectacular esmaixada per sobre de LeBron i un triple. Jeff Green ha replicat i els locals tan sols han estat capaços d’anotar una cistella en cinc minuts. La primera derrota dels Celtics a casa al play-off ha arribat precisament avui en un partit marcat pel desencert en el tir exterior (7/39 triples vs. 9/35 dels Cavs) i l la pròxima matinada, setè a la final de l’Oest amb els campions Warriors visitant Houston (03.00 hores, Movistar Deportes2). LeBron James espera rival.