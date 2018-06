L’efecte multiplicador

L’ICL Manresa va picar primer, i fort, en el primer partit de la final de la LEB Or, al millor de cinc i amb el segon demà al vespre, també al Nou Congost. Un cop fort perquè el Melilla, a qui els del Bages no havien guanyat en la fase regular, estava fos a la pròrroga. Els nord-africans van tenir el tir del triomf a 3,2 del final i, a la pròrroga, només van oferir una cistella en joc com a argument (5/5 pel Manresa).

Hamilton demanant la pilota, sol a la línia de 6,75 m i un 0/12 en triples per al Manresa a 6:55 per acabar el segon quart. Aquest va ser el primer i únic triple anotat (18-22) per l’ICL abans del descans, al qual va arribar 4 amunt (37-33) producte de la bona tasca al darrere, controlant el rebot i recuperant pilotes per anotar fàcil (Allen 20-22) i completar un 11-0 (24-22), amb el segon avantatge local de la nit després del 2-0. Els visitants van imposar el seu encert (13-22, triple de Kapelan al límit de la possessió per una màxima de 9) i la superioritat física, augmentada amb el desencert local en el triple, per dominar el marcador a l’inici. Però no el ritme.

El Manresa va arribar a una màxima de 5 (35-30) amb Nacho Martín castigant Samb. Dues cistelles fàcils més de Jordi Trias, a l’inici del tercer quart, disparaven la màxima als 8 (41-33) i, el segon triple de la vetllada, de Lundberg, els donava el primer avantatge de dos dígits (44-33, a 6:48). El Melilla va respondre: 49-50 a 1:16. I, l’aparició de Kapelan al darrer quart amb quatre triples seguits (59-65 en el seu 7/10), el factor multiplicador del Melilla per arribar al final amb els locals apel·lant a l’èpica (64-65 i 68-67, Martín i Muñoz de tres). Amb Kapelan sense pólvora (aigua amb 65-67) va ser Samb el que va fer mal amb el 68-70 (triple al lateral, obert) que obligava Trias a empatar a 70 a 3,2 i pilota, desaprofitada, pels visitants.

Samb, afinat, va fer un altre triple (74-73) en l’única cistella en joc del Melilla a la pròrroga. En canvi els locals recuperaven el to amb Trias i Martín (74-70) primer, i triple de Muñoz i contra, amb esmaixada, de Lundberg (79-73), després. La sentència, Sakho sota el cèrcol (83-74) a 1:10 assistit per un Trias immens.