Ho tenen a tocar (76-74)

Vuit partits guanyats, un per guanyar.

L’ICL Manresa té el retorn a l’ACB a només quaranta minuts després de tornar a derrotar ahir el Melilla, amb molt patiment i malgrat el desencert dels seus dos referents interiors, Trias i Martín, que van acabar amb 4/15 tirs. Però els de Diego Ocampo van sobreviure a això i als triples del rival gràcies al treball defensiu i a les inspiracions individuals dels homes exteriors, amb menció especial, als dos costats del camp, per a Gabriel Lundberg.

L’equip bagenc va tenir una mala entrada al partit, molt marcada pel desencert i pel 0-9 (3’) de sortida del Melilla. Quatre punts de Lundberg van estirar l’ICL, que no podia aturar Guerra, sempre incisiu en els inicis, i que veia com el Melilla també anotava de fora. Un triple de Kapelan des de vuit metres tancava el primer quart (13-19). Amb una altra embranzida, el Manresa va obrir el segon període amb ritme (18-19), però els visitants, treballant molt bé la defensa a la primera línia, no cedien (20-24). Fou aleshores que Muñoz va anotar el primer triple de l’ICL i amb ell l’equip es va alliberar i va situar-se finalment al davant (26-24, 15’). Ferm, el Melilla va respondre (27-30), però de nou a cop de triple l’equip va arribar al descans manant (38-37).

Després de la represa els d’Ocampo van tenir molts problemes per lligar curt Dani Rodríguez (42-43) i per tancar el rebot defensiu –7 d’ofensius concedits en el tercer quart– i la inspiració de Lundberg, magnífic també pressionant la pilota i que suplia la manca de joc col·lectiu (55-49), va quedar en no-res (55-55). Els triples de Kapelan van fer més notòria l’espessor de l’atac local (60-63, 34’). Infatigable, fou des de la defensa que l’ICL es va rearmar entrant amb 68-65 a cinc minuts exactes per al final. Impossible de desempallegar-se dels nord-africans, amb 75-74 l’equip manresà va disposar de sis tirs lliures per sentenciar, però només en va aprofitar un (76-74) i, amb cinc segons i possessió del Melilla, Dani Rodríguez, ben defensat per Sakho, va errar un triple en l’últim instant

Divendres a Melilla (21 h), primera oportunitat.