Curry dona el segon partit als Warriors a còpia de triples (122-103)

Golden State Warriors ha fet un pas més per a revalidar l’anell de l’NBA superant a Cleveland Cavaliers per 122-103 amb un espectacular Stephen Curry, que ha establert un nou rècord de triples en unes finals de l’NBA, amb nou.

Els Warriors han dominat des del primer minuts, anant sempre per davant en el marcador, i ja al final del primer quart ha marxat amb un avantatge de quatre punts al marcador. En el segon quart, Curry i els seus han ampliat l’avantatge fins a nou punts, però els Cavaliers, amb un LeBron James menys anotador que en el primer partit (29 punts) però convertit en un gran assistent (13), es van mantenir amb opcions fins a finals del tercer quart, amb un 90-80 a favor dels Warriors. En l’últim quart, cada cop que els de Cleveland s’acostaven, els Warriors s’allunyaven, anotant, de fet, 32 punts. Va ser llavors quan va aparèixer Curry per acabar de decantar la balança per al campió. El base, amb 33 punts i 9 assistències, va tornar a ser un corcó per al rival, aquest cop, amb nou triples, tants com tot l’equip de Cleveland. D’aquesta manera, Golden State Warriors se situen 2-0 en les finals de l’NBA, a només dos partits de proclamar-se, un any més, campions.