El Madrid, a una victòria de la final (92-83)

El Real Madrid ha superat, gràcies als seus recursos i a la inspiració dels seus jugadors, a un lluitador Herbalife Gran Canària (92-83) que no ha baixat els braços fins al darrer minut. L’equip blanc ha aprofitat el factor pista i viatjarà a Las Palmas amb un tranquil·litzador 2-0 en l’eliminatòria. Doncic ha estat el màxim anotador del duel, amb 14 punts.

Com en el primer partit, els canaris han sortit endollats (13-15), per bé que les pilotes perdudes (7) els han tallat les ales (19-21). El Madrid no se sentia còmode, però la progressiva entrada dels jugadors de banqueta l’ha activat. Eriksson, inspirat (12 punts en el descans), ha donat avantatge als grocs (32-39, 15’), però cinc triples pràcticament consecutius (Llull i Doncic) han situat el 52-50 al descans.

Lluny de cohibir-se, els canaris han tornat amb la mateixa convicció i, malgrat els problemes per tancar el rebot defensiu, han trobar la cistella amb fluïdesa gràcies a Radicevic i Balvin (63-70, 28’), però la qualitat blanca ha aparegut, primer per equilibrar (70-70) i després per obrir l’últim parcial amb tres triples (81-72, 33’). Al final, 92-83 un resultat que reflecteix la superioritat dels madrilenys.