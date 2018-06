Èric Surís, seleccionador estatal sub 23

L’entrenador de l’Spar Citylift, Èric Surís, ha estat escollit seleccionador estatal sub 23 i treballarà, a Lleó, amb un grup de 12 jugadores que es troben en l’òrbita de la selecció espanyola absoluta. El director tècnic de seleccions femenines de la federació espanyola, José Ignacio Hernández, explica al respecte que: “Hem optat per aquesta selecció pont amb jugadores d’importants generacions del bàsquet femení, que en alguns casos enllaçaran amb la preparació per als Jocs Mediterranis i en altres amb la concentració per a la Copa del Món Sènior de Tenerife”.

Èric Suris estarà assistit per Bernat Canut, entrenador del Cadí La Seu. La concentració tindrà lloc del 15 al 20 de juny i es tancarà amb un partit de preparació davant la selecció sub 20 espanyola que disputarà l’Europeu d’Hongria.