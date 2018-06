Oportunitat perduda (85-79)

Tot i dominar clarament el marcador i el ritme del partit durant els primers vint minuts, el Barça ha tornat a caure a la pista del Baskonia en el segon partit de la semifinal de la lliga ACB. L’eliminatòria viatjarà ara al Palau blaugrana amb un clar avantatge de dos a zero per al conjunt de Vitòria.

Disposats a esborrar el malson de dilluns, els jugadors de Svetislav Pesic han arrencat com un tro i han aconseguit un avantatge de fins a 14 punts en el primer quart. Si no hagués estat per tres desafortunades accions de Reynolds en l’últim minut, haurien acabat aquest primer acte amb un resultat encara millor que el 18-26 que ha registrat el marcador. Els catalans amb mantingut un avantatge considerable abans del descans i a la mitja part han arribat 10 punts per damunt del Baskonia (38-48). Els bascos, però, han anat de menys a més i en un tercer quart de molts punts, amb 7 triples de 10 intentats, han recuperat el terreny perdut i, a manca de 2,30, s’han posat per davant (61-60) per primer cop.

L’últim acte ha començat amb dos punts d’avantatge local (67-65) i, tot i que el Barça ha tingut opcions fins al final, les males decisions en atac han provocat un desenllaç favorable a l’equip de Pedro Martínez (85-79).