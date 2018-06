Ja no hi ha xarxa

En tan sols dos dies, el Barça Lassa va ser capaç de regenerar-se i de fer trontollar el Baskonia, però no va ser suficient. Si demà no tradueixen tot això en una victòria, al Palau i davant del seu públic, la temporada s’haurà acabat.

Poc més se li pot exigir a un equip que està masegat físicament –baixes de Pau Ribas, Oriola i caldrà veure l’abast de l’esquinç al turmell de Koponen–, manifestament inferior al rival i que, durant moltes fases, va saber-lo contenir, a partir del control del rebot i la limitació de les pilotes perdudes. Però els bascos tenen tant de fons argumental que van girar la inèrcia en el tercer quart a cop de triple i ja no perdrien la iniciativa. Els blaugrana van posar-hi cor, però Heurtel no va tenir encert ni clarividència en atac en els darrers minuts.

El desgavell del primer assalt requeria actuar i Pesic va fer-ho, donant la batuta a Hanga –toc d’atenció nítid per a Heurtel– i completant el perímetre amb Navarro i Jackson. Aquest últim, per defensar i desgastar el base rival. Amb molta agressivitat a la primera línia, l’equip va forçar pèrdues, va trobar el joc dinàmic i viu que tant li agrada i, acompanyat de l’encert des del triple, es va distanciar (7-20, 7’). L’exigència del partit obligava a moure la banqueta, però els blaugrana no van patir-ho. Es controlava el rebot defensiu i el Baskonia no estava gens fi des de l’arc. Tot i això, els bascos van rebre un baló d’oxigen amb tres errors seguits i impropis de Reynolds a les acaballes de primer quart (18-26).

Limitat en el rebot d’atac i espès en el tir, el Baskonia no es reconeixia. Tornant dels vestidors, van arribar els triples. Inicialment, es va donar resposta, però això no era un bon negoci. El combinat blaugrana errava tirs alliberats, o directament sota cistella, i el rival li castigava qualsevol badada. Hanga –tornant a la pista per un erràtic Heurtel– i Moerman sostenien l’equip com podien, però el Baskonia li havia posat l’alè al clatell. Ja li qüestionava el rebot i va aparèixer a escena Janning, amb 14 punts i quatre triples en el tercer quart (64-63, 19’). L’acompanyaria Huertas, en uns bons minuts ja en l’últim quart per estirar el marcador mentre els visitants buscaven alguna inspiració individual, amb poc èxit (80-73, 36’). No tirarien mai la tovallola, però Heurtel es precipitaria en els últims atacs, buscant tirs ràpids i accions individuals que no anirien enlloc. No hi va haver més remei que abaixar el cap.