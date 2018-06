Un espectacular Durant deixa els Warriors a un partit de l’anell (102-110)

Fins i tot en un mal partit de la seva màxima estrella, Stephen Curry (11 punts), Golden State Warriors han deixat gairebé vista per a sentència la final de l’NBA, i la matinada de dissabte podrien ser ja campions. I és que tenen a les seves files Kevin Durant, que aquesta matinada ha estat estel·lar (43 punts i 13 rebots, a més d’un triple a final de possessió en l’últim minut per sentenciar el partit) i ha guiat els vigents campions cap al 102-110 contra els Cleveland Cavaliers, que situa un 3-0 que ningú ha aixecat fins ara en una final. El conjunt d’Ohio ha estat millor durant tot el partit, en gran part pel triple-doble de LeBron James (33 punts, 10 rebots i 11 assistències), però han perdut contundència en els últims minuts.

Conscients de que estaven en una situació delicada, els Cavs han sortit a per totes des de l’inici, oferint un joc d’equip més enllà de James, i s’han posat 12 punts amunt ( 16-4) amb uns grans Kevin Love i J.R: Smith. Els de Cleveland han mantingut el ritme, tot i que l’entrada de Durant al parquet ha tallat la sagnia. De fet, els Cavs han arribat a tenir 13 punts d’avantatge abans del descans però Durant s’ha encarregat de retallar distàncies i deixar en 58-52 el marcador al descans. Només sis punts d’avantatge pels d’Ohio malgrat la seva superioritat, i en el tercer quart els Warriors han demostrat que ningú els pot donar per morts. Vuit punts el deu minuts de JaVale McGee i dos tirs lliures de Curry han permès a Golden State acabar el tercer període per davant en el marcador. I l’últim quart, amb alternatives constants en el domini però cap dels dos equips acabava de sentenciar. Fins que Stephen Curry, a tres minuts pel final, ha anotat cinc punts que han permès als Warriors posar-se per davant al marcador de manera definitiva. Una esmaixada d’Iguodala i un gran triple de Durant al final de la possessió han posat una diferència massa gran per als Cavs, que estan contra les cordes.