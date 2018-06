El Madrid passa a la final per la via ràpida (92-99)

El Real Madrid ha anat per feina i s’ha classificat per a la final de l’ACB en imposar-se en el tercer partit a Gran Canària 92-99 (0-3).

Els dos equips han protagonitzat un partit molt ofensiu, amb un nivell d’encert elevadíssim. Els locals s’han endut el primer quart 27-23, però al descans el marcador s’havia igualat 50-50 amb els dos equips per sobre del 60% en tir i el veterà Albert Oliver liderant els canaris. L’inici del tercer ha comportat una petita escapada dels blancs, que s’han situat deu punts amunt amb una ratxa d’encert de Jaycee Carroll (17 punts i 6/10) i els centímetres sota el cèrcol de Tavares.

Els triples han mantingut el Gran Canària amb vida davant un Madrid que ha iniciat l’últim quart amb un impressionant 77% en tirs de dos. Les defenses han pujat el nivell en els minuts finals, amb els locals refugiant-se en una zona, que no ha impedit la victòria del campió europeu, amb un Rudy Fernández omnipresent (21 punts). Els locals hi han posat emoció en el tram final quan dos triples consecutius de Báez i Eriksson han retallat la diferència fins al 89-92 a 1’49’’ de la conclusió. Sergi Llull ha refredat l’ambient, que s’ha escalfat de cop amb un altre tir llunyà de Báez (17 punts), amb la rèplica immediata de Taylor també des de la línia de tres a falta de mig minut. Malgrat la derrota, l’equip de Luis Casimiro tanca així una temporada històrica, en què s’ha classificat per primer cop per a disputar l’Eurolliga.