Laia Palau: “No pensava tornar però a Girona m’han convençut”

L’Spar Citylift ha presentat aquest migdia Laia Palau (1,78, 1979), una de les millors jugadores catalanes de tots els temps, que torna al bàsquet català després d’una llarga i brillant trajectòria internacional. “La veritat és que no pensava tornar a Catalunya a jugar, però a Girona fa temps que m’anaven al darrera i aquest any m’ha convençut per moltes raons”, ha explicat la base barcelonina. D’entrada ha admès que les converses que va tenir amb la mataronina Núria Martínez, que va signar la temporada passada per l’equip, van ser decisives: “Amb ella a l’equip sé que aquest és un projecte de molt de nivell i també de molta exigència”.

Palau assenyala que amb Núria Martínez haurà de compartir probablement molts minuts a la pista: “Jugar amb dos o molts bases no és cap problema, ho fem a la selecció espanyola i fins i tot moltes vegades és un avantatge.” Palau, que ha acabat el curs amb el Bourges francès, ha signat per una temporada amb opció a una segona i espera que la seva aportació ajudi també a donar una identitat catalana a l’equip: “Girona té ara el club de referència a Catalunya, juga finals, disputa competicions europees i té grans jugadores; aniria bé que n’hi hagués més perquè les jugadores internacionals catalanes que hi ha escampades arreu del món poguessin anar tornant”. “De fet –hi ha afegit amb un somriure–tinc un bon accent gironí perquè a la selecció tinc de companya d’habitació Marta Xargay, som molt amigues i m’ha ajudat.” “Ja vaig dir en una entrevista que no sóc LeBron James, però encara porto bàsquet a dins i puc ajudar”.

L’Uni només té pendent de tancar la incorporació de l’alera Shay Murphy i d’una pivot que no pot ocupar plaça de forana. La plantilla la formen de moment Laia Palau, Núria Martínez, Rosó Buch, Helena Oma, Shay Murphy (no oficial), Kiesha Hampton, Bea Sánchez i Nádia Colhado