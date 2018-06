Peñarroya: “És el millor moment per prendre aquesta decisió”

Joan Peñarroya ha tancat avui una etapa de vuit temporades, des de la LEB Plata fins a l’ACB i l’Eurocopa, al Morabanc Andorra. L’entrenador, acompanyat pel president Gorka Aixàs i el mànager general Francesc Solana, s’ha emocionat en la compareixença. “Segurament és el millor moment per prendre aquesta decisió. Hi ha molt de sentiment, hi ha molta feina i molta implicació. El que sempre hem fet és treballar de la millor manera, respectant-nos molt i sempre fent passes endavant. És el moment de donar gràcies, sobretot a les persones que em van portar, el Gorka i el Francesc. Estic superat pels missatges que m’està dedicant tothom. El camí que hem fet queda aquí i ja el recordarem bé, però amb els anys el recordarem encara més. Vam començar sent pocs a la graderia i la major satisfacció és que marxo amb un pavelló ple i un sentiment d’identificació entre l’equip i l’afició, que és el que més m’agrada.”

Peñarroya ha tingut un record per totes i cada una de les persones que l’han acompanyat en aquests vuit anys. “Qualsevol agraïment quedarà curt, mil gràcies amb majúscules”, deia al seu torn Gorka Aixàs. Jaume Ponsarnau, que té contracte en vigor a València com a ajudant i és candidat a rellevar Txus Vidorreta allà, és el nom que més sona, tot i que Solana ha ampliat la llista. “Ponsarnau és un dels candidats a la banqueta, com també ho pot ser Ibon Navarro, Salva Maldonado o Diego Ocampo. Txus Vidorreta també queda lliure. Hi ha molts noms.”