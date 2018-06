Demà serà un altre dia

El Javier Imbroda gairebé 36 hores després. És el lloc i l’hora de la segona oportunitat per a l’ICL Manresa, demà a les 12 h, per aconseguir el triomf que li falta per tornar a l’ACB un any després del seu descens.

El conjunt del Bages va desaprofitar la primera de les tres oportunitats que li va donar el 2-0 aconseguit el cap de setmana passat enfront del Melilla, que aquest cop va tenir els seus referents més encertats en els moments clau del partit, quan la pilota cremava. Com Kapelan, que es va quedar la pilota per ell sol per acabar forçant la pròrroga (l’empat a 65 el va fer a 1:17). O Almazan, autor de 6 dels 7 darrers punts locals i que va sentenciar amb un triple a 1:01 per acabar la pròrroga (76-73). De fet, entre Guerra i Kapelan (22 cadascun) i Almazan (21) van valorar més (63) que tot l’ICL (62). Una mica de continuïtat, sobretot ofensiva, és el que li va faltar ahir al Manresa, que amb el 49:59 de Costa a 6:44 s’ho va creure. Massa.

La primera meitat va ser una lluita en el fang d’una hora –va acabar a les 22 h–, amb el desencert manant als dos cèrcols. Que els de Diego Ocampo marxessin al descans només dos avall i 1/15 triples ho certifica. Tampoc els locals tiraven coets (1/7). De fet, els dos van arribar seguits: 18-16 Djuran i 18/19 Muñoz a la següent possessió, en la segona de les tres cistelles en joc de l’ICL al segon quart. L’apagada local va ser en el primer, amb una de Guerra (13-8) del 5 al 10’. El pivot va tornar a ser el far del Melilla als inicis (2-0 i 7-4) abans que Djuran establís la màxima de 7 (11-4) en contra després de la recuperació al primer quart i 7 punts a l’inici del tercer 2+1 inclòs (36-31) i abans que Kapelan establís una nova màxima (39-31) amb el segon triple nord-africà.

L’intercanvi iniciat per Trias amb 5 punts (33-31), ja amb Guerra al banc, va permetre al Manresa fer un 1-10 per capgirar el resultat al final del tercer quart amb triples de Costa (44-44) i Martín (45-49). Gintvainis, amb 5 punts a l’inici del darrer, completava un 6-23 que tocava la línia de flotació del Melilla amb el quart triple català (45-54), a 8:59.

Encomanats a Kapelan –20 punts al final del partit, en duia 4 al descans i va fer el 65-65 de tres–, el Melilla no es va enfonsar i va capgirar un 49-59 perquè els d’Ocampo només van anotar dues cistelles en el tram final: 52-61 Trias i 60-65 Muñoz de tres.

I amb els cinc minuts per al desempat, l’anella dels bagencs es va seguir fent cada cop més petita. Només Costa de tres (65-68 a 4:32) i Sakho assistit per Nacho Martín (69-72 a 3:04) la van trobar en joc. Errors en el tir, passades sense buscar el camí de la cistella, pilotes perdudes i una falta de partit de minibàsquet de Jordi Trias –a 32 segons amb 77-73 en balanç defensiu– van donar aire al Melilla, que es posava a davant (73-72 Almazan) per primer cop des del minut 28, quan Costa empatava a 44.