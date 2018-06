Esperit de supervivència

Ja fa dies que el Barça Lassa camina perillosament al caire del precipici, però sempre troba la manera d’esquivar la caiguda. Ho va fer dos cops en els quarts, contra el MoraBanc, i divendres, també contra el Baskonia. Viure al límit constantment no és un exercici saludable, però no hi ha elecció. L’equip, molt masegat físicament, està fent sobreesforços per poder mirar als ulls un rival superior en fons d’armari i densitat argumental. Ahir, tal com havia fet en la prèvia del tercer partit, Pesic no va programar entrenament. Tan sols una sessió de regeneració al matí per arribar en les millors condicions possibles a la cita d’avui (18.30 h, #0). L’objectiu no és sinó situar el 2-2 en la sèrie i retornar la semifinal a Vitòria per jugar el desempat.

El canvi d’escenari li va provar, a l’equip, que va exhibir una imatge més compacta i enèrgica. Va ser capaç de contenir el joc en la cursa dels bascos i deixar-los en 65 punts quan en els quatre partits previs en el play-off d’enguany n’havien acreditat 84,5. El mèrit va ser doble, perquè va acabar celebrant el triomf divendres amb un 18,1% en triples (4/22) i ho va fer amb una rotació de mínims, ja que Sanders no té prou ritme de competició i Koponen va ajudar en el que va poder, ja que s’havia fet mal al turmell just dos dies abans.

Repetir el mateix guió, travant el joc i duent-lo al fang, no serà gens fàcil contra un equip que, des que va començar la segona volta, acredita 19-3 i ajustarà detalls per evitar que la sèrie torni cap al País Basc. Però es compta amb el suport del Palau perquè, entre tots, es pugui donar un plus. Ho destacava Navarro: “L’afició ha vist que l’equip lluita i que no ha donat la temporada per acabada. Vam treure el caràcter l’altre dia, i aquest esperit és el que hem de mantenir, però la clau és en els petits detalls.” El club no va donar pistes sobre l’estat de Ribas i d’Oriola, però sembla difícil que puguin reaparèixer.

A Vitòria, la sensació és que es va perdre una oportunitat immillorable de segellar el pas a la final en el tercer partit. Els de Pedro Martínez encara tenen la paella pel mànec, però sortiran més pressionats perquè una altra derrota els farà perdre l’avantatge amb què van viatjar fa tres dies a Barcelona. Sigui com sigui, té l’aval de la història, ja que cap equip ha pogut aixecar un 0-2 desfavorable en una semifinal. I només set de les 36 eliminatòries que havien arrencat així, han desembocat en un cinquè partit. En tot cas, la història no juga i, si vol evitar un cara o creu dimarts al Buesa Arena, el Baskonia haurà de recuperar les seves virtuts. El Barça no li regalarà res.