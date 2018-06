El Barça cau eliminat a la pròrroga en el quart partit (82-88)

El Barça ha tancat avui una temporada complicada amb una derrota contra el Baskonia (82-88) en el quart partit de la semifinal de l’ACB. La defensa d’Adam Hanga ha donat opcions fins al final als blaugrana, sempre a remolc i amb molts problemes en el tir exterior (6/26 triples), fins protagonitzar una remuntada increïble al tram final, forçant la pròrroga.

El primer quart ha estat marcat pel rebot ofensiu (quatre de Baskonia en el primer minut i mig) i el desencert en el tir, sobretot en els triples. El Barça ha tancat la pintura, situant el risc en els tiradors, que d’entrada han mantingut la mala dinàmica del tercer partit, sovint tirant sols. Uns percentatges baixos que han estat contagiosos fins al punt que el Barça tan sols ha anotat dues cistelles en vuit minuts, amb massa pilotes perdudes. Els tirs lliures han estat la via per mantenir el marcador igualat, abans que dos triples de Janning i Huertas hagin obligat Pesic a demanar temps mort (11-18).

El quart s’ha tancat amb 16-21 i Pesic ha buscat aprofundir en la tàctica de dur el partit al tir exterior amb una defensa zonal. El problema és que el Barça ha seguit amb massa problemes ofensius. Tomic amb un 2+1 i un triple de Claver han evitat que els triples de Vildoza portessin la diferència en xifres preocupants (28-36). Al descans, 34-44 després d’un llençament llunyà de Beaubois sobre la botzina. Un triple del francès ha situat els visitants amb +11 a l’inici de la segona part, però Hanga des de la defensa ha estat l’encarregat de mantenir els catalans dins el partit i dos tirs llunyans de Claver i Moerman han dibuixat un 10-0 de parcial per deixar el 49-50 en l’electrònic. 53-59 al final del quart, amb un parell de tirs alliberats errats per Moerman.

Shengeila (21 punts) amb un 2+1 ha estat l’encarregat de tornar a encendre les alarmes al darrer període, amb la diferència de nou situada per sobre dels deu punts (55-66). El marge no ha augmentat perquè els àrbitres no han vist l’agressió de Tomic, amb un cop de cap a la cara de Diop. La defensa de Hanga ha estat de nou el camí per arribar amb opcions al final, en què un triple d’Heurtel (16 punts) ha posat els homes de Pesic a tan sols tres punts (70-73) a l’últim minut. El francès ha errat una safata per apropar-se encara més en l’acció següent, però dos regals seguits del Baskonia, amb una falta innecessària i una pilota robada per Moerman sacant de línia de fons ha igualat el marcador 76-76 i en l’última possessió el triple de Shengeila ha quedat curt. En els cinc minuts extres i amb Heurtel en problemes físics, els catalans s’han posat per davant, però el desgast físic ha passat factura.