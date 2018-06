Crueltat extrema

Per segon any consecutiu, el Barça Lassa no ha pogut treure el cap a la final de la Lliga Endesa. És un resultat decebedor, però ahir al Palau, ningú va fer cap reprovació a l’equip. No hauria estat just, veient com el grup s’hi va deixar l’ànima perseguint un cinquè partit a Vitòria. Fins i tot quan semblava utòpic, va creure-hi sense defallir i aquesta mentalitat li va permetre forçar la pròrroga. Allà, va acabar cedint contra el Baskonia, més clarivident i amb més energia al dipòsit per la seva major rotació. L’equip basc tornarà a jugar una final després de vuit anys. Serà des del dimecres i contra el Madrid.

Dificultats