L’ICL Manresa torna a ser equip ACB. Un any després del descens ha fet els deures i aquesta nit ha assolit l’ascens en passar pel damunt del Melilla (97-67) en el cinquè partit de la final de LEB.. Jordi Trias (17 punts i 23 de valoració), Álvaro Muñoz (15 i 3/5 triples) i Ashley Hamilton (13 punts) han estat els millors del conjunt dirigit per Diego Ocampo.

Els nervis s’han fet notar d’entrada en un Manresa que li ha costat entrar al partit, però Ashley Hamilton s’ha sumat a Álvaro Muñoz ha comportat un parcial d’11-2 que ha situat els catalans per davant, abans que el Melilla des del triple i sobre la botzina hagi tancat el primer quart 18-19, amb 9 punts d’Edu Durán. Els visitants han començat amb 6/7 des de la llarga distància, però Hamilton ha estat l’encarregat de liderar un nou 11-2, ajudat per cinc punts seguits de Lluís Costa (12 punts i 9 assistències). 8/11 d’entrada en tirs dels manresans al segon quart per agafar la iniciativa (39-30) i 28 punts en total. La intensitat sota els cèrcols de Sakho ha suposat una empenta extra per fer créixer la renda fins als 15 punts (46-31).

La segona part ha mantingut d’entrada la dinàmica amb una defensa dels d’Ocampo que ha ofegat el Melilla. Un triple de Muñoz seguit d’una antiesportiva d’un descentrat Fran Guerra ha ampliat la distància fins als 20 punts, amb una màxima de 26 (76-50) coincidint amb un final de tercer quart amb 30 punts anotats dels homes del Bages.

El Melilla ha quedat ferit de mort, sense cap marge a la reacció, així que l’últim quart ha estat un tràmit, amb l’únic incentiu de veure fins a quina xifra pujava la diferència: 32 punts (97-65). Temps per ovacionar Jordi Trias i per donar minuts als més joves enmig de la festa. El Manresa torna a l’ACB.