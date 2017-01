Que no tornin a repartir carbó

L'eufòria i la il·lusió de l'aficionat periquito van rebre una sotragada al final del 2016. Que la bona ratxa es tallés al Camp Nou entrava dins de les previsions, però veure's fora de la copa del Rei tot just començar amenaçava amb empipar de valent el seguidor. Canvi d'any i retorn de la lliga avui en la primera oportunitat per començar a fer-se perdonar el desastre contra l'Alcorcón, que va ser l'últim cop que van veure als seus a l'estadi de Cornellà.

Dia de Reis, de regals i de carbó. Mal dia per al futbol, però el calendari de la LFP és així i li va tocar a l'Espanyol. El club blanc-i-blau va mirar de buscar-hi el punt de vista positiu fent campanya perquè els nens vagin a l'estadi en una dia tan especial. A tres quarts de nou sortirem de dubtes sobre com ha anat la promoció, sense oblidar que l'assistència a l'estadi és un dels maldecaps de la directiva blanc-i-blava en els darrers temps. Hi hagi qui hi hagi a la graderia, toca recuperar les sensacions, les que van dur a encadenar nou jornades sense perdre, catapultant l'equip des de la zona baixa cap a l'objectiu del top 10. Els blanc-i-blaus ocupen el novè lloc després de la desfeta del derbi, però Quique Sánchez Flores confia que els seus homes no afluixin ara. “Rebutgem la idea de ser un club conformista. Volem seguir creixent, encara estem lluny de l'equip que desitgem. El camí que ens hem traçat i que queda per recórrer és difícil en poc temps. Estem en la línia de ser un equip competitiu i que els jugadors es coneguin. Nosaltres no canviem el discurs perquè altres equips ens guanyin, sinó que ens reafirmem en el fet que caldrà treballar molt per aconseguir els objectius.”

L'entrenador madrileny va deixar clar que el debat sobre l'estil es pot allargar tant com vulguem, que no pensa canviar. L'exigència avui dia és guanyar, sempre sumar, i la resta és secundari. Quique Sánchez Flores ha apostat per un bloc sòlid, que se centra a deixar la porteria a zero i aprofitar les poques ocasions que crea, amb el contraatac i les accions d'estratègia gairebé d'únics recursos, es jugui a casa o a fora. Set jornades de vuit sense encaixar gols van comportar la tranquil·litat i no pensar un any més en la permanència constantment. No hi serà Diego López, però Víctor Sánchez s'ha recuperat a temps dels problemes musculars, així que el tècnic disposarà de la defensa que tan sols ha encaixat un gol, i de falta. Una garantia contra un Deportivo a l'alça que està trobant el camí i que al camp del Madrid ja va demostrar que té prou armes per fer mal en qualsevol camp. Que el carbó no aparegui de nou a l'univers periquito.