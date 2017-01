Hernán Pérez va signar ahir la seva ampliació de contracte fins al 2020 amb una clàusula de rescissió de 30 milions d'euros. “És un jugador compromès, que és el que volem”, explicava el conseller delegat de l'Espanyol, Ramon Robert, que va acompanyar l'internacional al costat del director esportiu, Jordi Lardín. “Vull arribar al màxim i que l'Espanyol estigui a dalt de tot. Estic content amb aquesta renovació. Vull viure coses boniques amb l'Espanyol fins al 2020”, assenyalava el futbolista, que va anar més enllà en la concreció dels seus objectius. “Jugarem la Champions molt abans del 2020. De la manera que el club està creixent, arribarem a l'objectiu molt abans”, certificava convençut el davanter. Seguint el fil argumental, Hernán Pérez també va analitzar el seu moment futbolístic. “Vull trobar el meu màxim nivell. La meva millor versió encara no s'ha vist. He de seguir treballant per arribar-hi.”

D'altra banda, el paraguaià va repassar l'actualitat immediata del club, emboirada pel mal gust de boca que va deixar l'última derrota a Mestalla, contra el València, i el pròxim partit contra el Granada, que tancarà la primera volta, abans d'afrontar un calendari infernal amb el Sevilla i el Madrid a l'horitzó més proper. “Són partits molt difícils i importants per a nosaltres. Pensem en el Granada, que és un partit primordial i en què hem de tractar de deixar els tres punts a casa, i després pensarem en el Sevilla. Som conscients del que ens hi juguem.” Tot i això, Hernán Pérez feia una lectura optimista. “Hem començat molt bé i hem tingut bons partits. Estem en una línia ascendent i hem de seguir així. Hem d'aconseguir que la segona volta sigui millor que la primera”, reblava l'internacional, que va tancar la seva presentació amb un petó romàntic a la seva dona.

Crida a la tranquil·litat

Setmana dura per a l'Espanyol després de la derrota a València. El director esportiu, Jordi Lardín, va passar revista a l'actualitat blanc-i-blava. “No podem ser conformistes. La derrota contra el València va ser una derrota dura, sobretot per la primera part. De vegades hi ha partits així la llarg de la temporada”, deia el directiu, que tot i això es mostrava ferm. “Ens hem d'exigir el màxim tots, però hem d'estar tranquils perquè l'equip ha mostrat solvència, com estar set partits sense encaixar cap gol. La temporada serà millor del que indica aquesta setmana per la derrota a Mestalla.”

Orellana, en l'agenda