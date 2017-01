“El partit del Granada marcarà la temporada”

Quique Sánchez Flores es va mostrar molt contundent respecte l'últim partit contra el València. “Tots tenim clar que no ens va agradar. Va ser un error i no el podem repetir. Busquen la rebel·lia i no el conformisme” explicava el tècnic que considerava clau el partit davant del Granada. “Marcarà la temporada. Acaba la primera volta i ens posicionarà cap a on volem i com reaccionen després del partit del València. A nivell moral tenim ganes de revertir el primer partit que no ens va agradar de principi a fi”. I defensava el grup davant l'atonia viscuda a Mestalla. “Nosaltres no volem ser conformistes. És normal que es pregunti però la pretensió és créixer i ser millor sempre”.

Decepcionats.

“El partit de València ens va deixar tristos i hem reflexionat sobre això. Hem decepcionat a la gent. Hem comés un error i el tenim que manifestar. Estàvem acostumats a no perdre i quan passa s'ha de reflexionar i corregir. Però no es pot dubtar d'aquest grup. Hi han grans professionals.

Víctor Sánchez.

“No volem arriscar amb Víctor. Veurem com arriba. Per això hem convocat a 19”.

Futur Caicedo.

“Tots sabeu la seva situació i esperem que es resolgui de la millor manera. Tot pot passar. Si marxa, perquè vol ser més feliç fora de l'Espanyol, i si es queda seguirà sent un més. L'experiència em diu que tinc que estar preparat pels dos escenaris. És un jugador amb una mentalitat alta i positiva si es sent important i si no ho és tot canvia”.

Sergio García.

“Tots coneixeu millor a Sergio que jo i té una gran valoració dins del club i pels aficionats però ara mateix no és el moment de parlar d'això i més abans d'un partit. És un jugdor que m'ha agradat sempre i m'ha semblat una peça fonamental d'aquest equip. Un jugador dels bons”.

El Granada.

“El Granada és tanca bé al mig on juga amb cinc. Els equips que van guanyar al Granada no ho van fer per dins sinó per dins. Però més que pensar en el Granada hem de confiar en les nostres possibilitats i el nostre creixement. Si volem ser protagonistes hem de pensar en la nostra millora”.

Mercat.

“Si hi ha un moviment de sortida es podrà fer un moviment, sinó no. Estem preparats per si passa qualsevol cosa.

Baptistao.

“Ens estem apropant al final del tunel. Es possible que en dues setmanes pogués tornar a l'equip però és molt temps sense jugar. Estem contents amb el seu rendiment però ha de tenir sort amb les lesions que en els últims anys no l'ha tingut.

Primera volta.