Diego López espera que l'Espanyol mogui fitxa

Diego López està sent un dels futbolista més determinants de l'Espanyol. El porter està vivint una segona joventut com a blanc-i-blau. La seva adaptació ha estat total i absoluta. “Vaig arribar en un moment complicat per a mi i m'he trobat un gran grup. Estic disfrutant molt”, explicava aquest matí el futbolista que està molt a gust a Barcelona com el seu entorn familiar. La seva decisió es seguir més enllà del 30 de juny a l'Espanyol. El porter està cedit pel Milan fins a final de temporada però té un altre any amb el conjunt italià. “No puc escollir el meu futur. Qui ha de moure fitxa és l'Espanyol i el Milan. Ells ja saben el que volen. Jo sóc molt honest i agraït a aquest club que va apostar per mi en un moment difícil”, apuntava el gallec que es mostrava afalagat pels rumors que el situen a la Premier, en concret al Chelsea, però va deixar clar que no es mou.“M'afecten positivament i que aparegui notícies d'aquesta mena és un reconeixement a la teva feina. Més enllà estic tranquil i amb el cap a l'Espanyol fins el 30 de juny, no em mouré d'aquí, i segueixo pensant en poder allargar la meva vinculació aquí. Després l'Espanyol haurà de donar un pas endavant i el Milan també”.

250 partits de lliga.

Diego López viurà un partit especial aquest diumenge davant del Sevilla. Un enfrontament on arribarà als 250 partits de lliga a primera divisió.“Sumar partits sempre es bonic i arribar a aquesta xifra rodona és maco. No tenia constància dels 250 partits però segur que guardaré la samarreta i si pot ser amb un victòria millor”, assegurava el futbolista que no recordava un partit especial “ara mateix en tinc molt però potser el del debut”. D'altra banda, Diego López feia un balanç de la primera volta. “A la lliga hem anat de menys a més. Hem acabat en un lloc bo al final de la primera volta i la intenció es millorar-ho en aquesta segona”, per afegir: “Hem de continuar en la línia ascendent que hem tingut en aquestes 19 jornades. A l'inici no ens sortien bé les coses. Era una qüestió de temps i així s'ha vist. Som optimistes i hem de mirar cap amunt amb cautela”. I en quan al Sevilla es mostrava responsable. “Juguem contra un gran equip. És un partit bonic i amb un repte per davant de guanyar a un dels equips més grans de lliga”.

Lesionats.

D'altra banda, ahir Gerard Moreno no es va entrenar amb la resta del grup per una gastroenteritis. Javi López i Felipe Caicedo van fer exercicis al marge sobre la gespa. Víctor Sánchez va fer treball específic al gimnàs.