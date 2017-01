Jurado: “Serà un partit difícil contra un rival gran”

Quique Sánchez Flores ha canviat d'opinió i aquest matí ha variat la rutina de treball. L'Espanyol ha treballat a porta tancada i amb retard sobre l'hora habitual perquè l'entrenador madrileny ha volgut fer una sessió de vídeo per analitzar el Sevilla. Després de l'entrenament, José Manuel Jurado ha elogiat el pròxim rival. “Intentarem donar una alegria a l'afició. Serà un partit difícil, contra un rival gran, en bona ratxa i volem ser forts a casa. En els últims anys està mostrant el nivell, s'ha fet un lloc a Europa. A la lliga és un rival complicat i està en una ratxa increïble. Serà dur. Hem de fer un partit molt complet en totes les línies. És un equip de molta qualitat.”

El mitja punta gadità no ha volgut explicar què han analitzat del rival. Jurado ha ressaltat, això sí, la importància d'haver trencat la mala ratxa amb la victòria contra el Granada, amb l'esperança que sigui la base d'una millora de l'Espanyol. “Va ser un partit bo per saber que som capaços de jugar a aquest nivell. Sabem què podem donar i ens va donar molta confiança, sobretot de cara diumenge que serà molt difícil. Els jugadors volem mirar cap amunt, no cap avall. Volem anar partit a partit, amb la il·lusió de guanyar, que sobretot a casa sigui un fortí. I que la segona volta sigui millor que la primera.”