Un mirall per als més joves

Un acord fins al 2021 amb una clàusula de 20 milions d'euros. Víctor Sánchez és un jugador que no es dosifica, sempre hi deixa la pell. Si el projecte de l'Espanyol es basa en una barreja de fitxatges i gent del planter, res millor que el jugador de Rubí per exercir de referent de les perles del futbol de base, tal com va palesar ahir Jordi Lardín.

Un bon somriure, amb la dona mirant-se'l des de primera fila. Víctor Sánchez va tenir ahir el dia anhelat, amb un acord llarg, fins al 2021, i al costat de casa. Tot plegat en un projecte que ha canviat i passa de la supervivència a l'ambició, amb paraules que deixen d'estar prohibides, com Europa. El polivalent futbolista català va deixar clar que s'està en el camí correcte, si bé va assegurar que l'objectiu no és fàcil. “No sé si voleu que, com Hernán, parli de la Champions. En futbol és complicat parlar d'objectius. Hi ha molts equips que es reforcen i moltes circumstàncies que influeixen: lesions, ratxes, molts jugadors nous, etc. Sé que l'equip està fent la base per estar en una situació còmoda durant anys amb l'objectiu de lluitar per Europa. No sé si s'aconseguirà, però s'està treballant bé per lluitar per aconseguir-ho.”

La satisfacció del jugador vallesà es corresponia en la direcció esportiva. Chen Yansheng va apostar per Jordi Lardín en lloc d'Àngel Gómez, perquè, a banda de portar bons jugadors, apostava per crear-los. I qui millor que l'encarregat de dirigir el futbol de base. Doncs el d'Esparreguera celebrava la continuïtat de Víctor Sánchez perquè exerceix de referent per a les perles que aspiren a fer el salt al primer equip. “Víctor és un exemple per a tots els jugadors, sobretot els joves. És un mirall on els joves es fixen i a qui demanen consell. Espero que tots aprenguin d'ell, que aprenguin què és deixar-hi la pell cada dia al camp. S'ho guanya dia a dia i és un exemple per a tots ells.”

Des del gener del 2012