Millora minsa

L'objectiu de la temporada dels 28.000 socis és una realitat i l'Espanyol ha tancat la primera volta complint la meta esportiva fixada: el top 10. Però sovint gairebé la meitat dels abonats s'estima més quedar-se a casa que no pas anar a l'estadi de Cornellà i els 19.052 espectadors de mitjana després de deu partits suposen una minsa millora, del tot insuficient. Sobretot si es té en compte que els dos darrers duels de lliga són els que menys aficionats han atret al camp.

La mitjana de públic a l'estadi de Cornellà-el Prat anava a menys amb el pas dels anys. Es va tocar fons en el curs 2014/2015, en què l'aposta per gent de la casa amb Sergio González no va enganxar i la crisi econòmica continuava fent estralls, així que es va arribar als 17.000 al final de la primera volta, sense oblidar que ni el Barça ni el Madrid van passar pel feu blanc-i-blau. L'aficionat havia començat a desertar amb l'última crisi. La segona volta de Mauricio Pochettino en el curs 2012/2013, quan se somiava la Champions, va fer que molts baixessin del carro i el mal inici del campionat següent, que va tallar el coll a l'argentí, va alimentar el desencís. Des d'aleshores veure mitja entrada és excepcional i les xifres estan gairebé sempre per sota dels 20.000. En aquest campionat, tan sols s'ha superat contra el Madrid i l'Athletic. En els altres vuit, res, amb el Granada de punt més baix (15.184). L'últim precisament.

Els jugadors sempre mantenen el mateix discurs. La plantilla blanc-i-blava voldria unes graderies més plenes, però no poden criticar-ho, tan sols donar les gràcies als qui miren de transmetre'ls caliu cada quinze dies. “Poca cosa puc dir aquí. M'agradaria que el camp s'omplís. Nosaltres ens hem de dedicar a jugar a futbol i que la gent vingui, que es diverteixi”, relatava José Manuel Jurado.

Prop del tocar fons