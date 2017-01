Víctor Sánchez queda fora

Víctor Sánchez no podrà estrenar la seva renovació fins al 2021. El rubinenc no va entrar en la llista de convocats per al partit d'avui contra el Sevilla per una sobrecàrrega a la cama dreta. Uns problemes musculars que ja li van impedir participar en l'últim partit contra el Granada, en què no va superar l'escalfament previ. Aquest és el tercer matx consecutiu que es perd el capità. L'única novetat en la llista és la presència de Rubén Duarte. Segueixen fora per lesió Javi López i Leo Baptistão. Tots dos s'estan recuperant d'una talàlgia i encara no tenen data de tornada. En aquest sentit, continua fora de la llista Felipe Caicedo. El futbolista es va entrenar ahir amb normalitat amb el grup, però Quique Sánchez Flores no el veu en condicions –tant físiques com mentals– de jugar, ja que l'equatorià està pendent de resoldre el seu futur.

La baixa de Víctor Sánchez obre, de nou, les portes de la titularitat a Marc Navarro al lateral dret. El jove del filial es va estrenar contra el Granada, amb gol inclòs, i ara Quique tornarà a apostar per ell.