Sergio García: el retorn del fill pròdig a Cornellà

Sergio García (Barcelona, 1983) torna a l'Espanyol. El davanter va marxar el juny del 2015 a l'Al-Rayyan de Qatar. El llavors capità es va acomiadar entre llàgrimes i va reconèixer que era una sortida difícil. “Qui sap si tornaré. Mai es pot dir mai”, va dir llavors. El destí li ha donat una segona oportunitat per tornar a posar-se la samarreta blanc-i-blava. El del Bon Pastor va jugar a l'Espanyol durant cinc temporades (2010-2015). Després d'un inici difícil marcat per les lesions va agafar embranzida en les dues darreres temporades, en què va ser el pall de paller tant dins com fora de l'equip. Sergio va signar un darrer curs memorable amb catorze gols i nou assistències. Amb 33 anys ara torna a l'Espanyol per donar les últimes pinzellades del seu majestuós futbol. El seu retorn no està supeditat a la sortida de Felipe Caicedo. L'equatorià encara ha de desfullar la margarida del seu futur en els propers tres dies abans que es tanqui el mercat de transaccions d'hivern. Sergio García cobrarà el mínim salarial durant el que resta de temporada. Només així podia reincorporar-se a la disciplina blanc-i-blava sense que el club no superés el sostre econòmic imposat per la Lliga. Unes quantitats que es compensaran la temporada vinent, en què veurà millorats ostensiblement el seus emoluments.

Fa divuit mesos Sergio García va marxar a Qatar entre llàgrimes i assegurant que l'Espanyol era casa seva. Ho feia pels problemes econòmics de l'entitat i també per aprofitar un contracte que li doblava el sou que cobrava llavors a l'Espanyol. Després d'aquest període a l'estranger el futbolista tenia ganes de tornar a Barcelona. La seva família mai s'ha acabat d'adaptar al nou país i ja el passat estiu el seu agent va estar negociant un possible retorn que no es va produir. Llavors el club va desestimar la seva contractació. Ara Quique Sánchez Flores ha vist que l'opció de recuperar Sergio García era una bona oportunitat de mercat i fa unes setmanes enrere ja va elogiar la figura del davanter del Bon Pastor. El tècnic tindrà un futbolista important en l'aspecte emocional per als aficionats. Torna un jugador, un pura sang, que va fer aixecar els aficionats blanc-i-blaus dels seus seients en les darreres temporades. En els moments més difícils de l'entitat Sergio García va aportar llum amb el seu joc però també va ser un magnífic gestor de grup. El llavors capità va arribar a retardar el pagament del seu sou perquè es pagués a altres jugadors de la plantilla quan l'entitat estava encotillada econòmicament pels pagaments a Hisenda. Quique, a més de guanyar un gran futbolista per millorar el potencial ofensiu de l'equip, també sumarà una aportació clau per a la gestió interna del vestidor. Sergio García no serà d'entrada capità, però sap i coneix millor que ningú la responsabilitat de portar el braçal amb el número 21.

Ara l'únic interrogant és esbrinar com és el seu estat de forma després de jugar 18 mesos en una lliga menor. En les properes hores el club donarà oficialitat a l'acord i la propera setmana serà presentat com a nou jugador a Cornellà. És el retorn del fill pròdig que penjarà les botes en el club on ha mostrat el seu millor futbol i el que li ha robat el cor: l'Espanyol.