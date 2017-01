El test per calibrar el nivell

Repte majúscul el que tindrà avui l'Espanyol contra el Sevilla. El conjunt andalús és l'equip més en forma de la lliga. Acaba de completar la millor primera volta de la seva història, amb 42 punts. Un registre que ha permès als de Sampaoli somiar lluitar amb el Madrid i el Barça pel títol de lliga. Ara mateix els sevillans són segons a un punt del Madrid i per sobre del Barça, un punt per sota. Els del Sánchez Pizjuán s'ha convertit en una piconadora de futbol, un conjunt que guanya els seus rivals amb possessió, verticalitat i tècnica ofensiva. Es troba immers en una ratxa de cinc victòries consecutives i no perd en la lliga des del 3 de desembre a Granada (2-1). Aquestes credencials fan por i l'Espanyol sap que està davant d'un dels partits més exigents de la temporada a casa. Un test de duresa per calibrar el seu potencial competitiu. A la retina de jugadors, tècnics i aficionats hi ha el partit de la primera volta, el famós 6-4 que va fer baixar a la terra els blanc-i-blaus després de signar una magnífica pretemporada. D'aquell onze inicial avui només repetiran tres jugadors: Piatti, Hernán Pérez i Gerard Moreno. “Ells s'assemblen força a aquell equip; nosaltres ens hi assemblem menys”, deia ahir Quique Sánchez Flores. El tècnic va anar més enllà en l'anàlisi del duel d'aquesta tarda. “Marcarà el nostre nivell competitiu. Són un club amb un gen guanyador. Estem obligats a competir molt bé”, advertia el tècnic, que persegueix fer “un partit perfecte” i es desfeia en elogis a la versatilitat dels andalusos: “És l'equip més imprevisible de la lliga; pot plantejar sistemes diferents, depenent de quin sistema té un equip o l'altre, i això ens condiciona a nosaltres també, no tant en com volem exercir la nostra defensa però sí a qui pressionarem. Tenen molta superioritat atacant, són un equip molt incòmode.” Per superar aquesta dificultat, Sánchez Flores introduirà un canvi substancial en el seu onze respecte a la balsàmica victòria contra el Granada (3-1). Vist les proves de la setmana sembla que enfortirà la medul·lar amb el retorn de Marc Roca per Jurado. La resta de l'equip quedarà invariable i Marc Navarro repetirà al lateral dret per la lesió de Víctor Sánchez.

Per la seva banda, el Sevilla recupera Samir Nasri, lesionat en l'últim partit contra l'Osasuna. El migcampista francès és el cervell del futbol ofensiu andalús i ha mostrat un alt nivell de joc, lluny de l'atonia de l'últim any al Manchester City. “Espero intentar consolidar el que hem fet en la primera volta, sabent que comencem en un camp complicat com és el de l'Espanyol. Tant de bo que tinguem la personalitat dels últims partits com a visitant per tornar a sumar”, assumia Jorge Sampaoli, que recordava el partit del Sánchez Pizjuán. “Va ser un inici frenètic en què vam encaixar quatre gols en errors puntuals, però amb un volum d'atac inoblidable. Tant de bo que demà [avui] puguem fer un partit que ens permeti somiar malgrat ser un camp molt complicat.” I en el fons no descarten posar-se líders. “Per ser-ho dependrem del que facin el Madrid i el Barça. Els moments diran qui està millor que un altre”, resumia l'argentí.