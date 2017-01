L'Espanyol es cruspeix al Sevilla (3-1)

L'Espanyol va aconseguir aquesta tarda una victòria de prestigi davant del Sevilla. Un triomf contundent per 3-1 amb gols de José Reyes, de penal, Marc Navarro i Gerard Morenno. Jovetic va marcar pel visitants. El partit va tenir una jugada clau al primer minut amb l'expulsió de Nico Pareja per un penal sobre Piatti. Reyes va transformar el primer gol des del onze metres però el Sevilla no es va arronsar i va empatar gràcies a Jovetic. A fil del descans, Marc Navarro va tornar a avançar als blanc-i-blaus i Gerard Moreno va signar la sentència. L'Espanyol suma 29 punts en la lliga i, de retruc, aquesta victòria talla la ratxa del Sevilla que acumulava cinc victòries consecutives en el campionat i buscava donar caça al Madrid pel liderat.