Un tomb en quinze dies

Marc Navarro (Badalona, 1995) no es podia imaginar fa només quinze dies aquest canvi radical en la seva carrera futbolística. Ni tampoc fa tres setmanes quan estava a la banqueta a Mestalla esperant una oportunitat per debutar a primera. Dies abans, en la copa contra l'Alcorcón, tampoc va poder sortir al camp i no es va complir el seu debut daurat. Quique Sánchez Flores va preferir esperar. No volia forçar un nou jugador del filial en un partit tan exigent com el de Mestalla o estrenar-se en la copa en un partit feixuc contra l'Alcorcón. Malgrat tot, el destí va anar aplanant el camí al badaloní. Primer, pel baix rendiment de Diego Reyes al lateral dret i, després, per una lesió en l'escalfament de Víctor Sánchez contra el Granada ara fa una setmana. “Et tocarà jugar, fes el que saps!”, li va dir Quique abans del seu debut. Pel cap de Marc Navarro van passar imatges de sacrifici. Fa just un any estava amb els lligaments del genoll trencats –va haver d'estar nou mesos de baixa–. Als vint anys veia com la seva progressió al filial quedava estancada. Un any després, tot s'ha capgirat, i de la manera més irreal. El destí va voler que en la seva estrena a primera marqués un gol al Granada. Té estrella. La fortuna i el seu encert el van fer redoblar el seu rendiment contra el Sevilla. Segon gol i una assistència per coronar una actuació superba. “Estic vivint un somni”, explicava després del partit contra els de Sampaoli.

La felicitat es va fer encara més completa ahir en conèixer que l'Espanyol li renovava el contracte fins al 30 de juny de 2021. El lateral dret passa ara a tenir una clàusula de 25 milions d'euros. El defensa, que va començar la temporada jugant amb el filial, tindrà fitxa i dorsal del primer equip a partir de la campanya vinent. Marc Navarro va arribar a l'Espanyol sent juvenil de primer any, en el qual va jugar dues temporades abans de passar per la Damm. Aquesta és la tercera campanya de Navarro al filial, amb el qual ha jugat tant de lateral com d'extrem dret. En el seu salt a primera ja ha deixat palès quin és el seu potencial físic, tot adobat amb una forta projecció ofensiva i una gran habilitat en les centrades des de la banda, com l'assistència a Gerard Moreno.

La renovació de Marc Navarro se suma a les de Marc Roca i Aarón Martín, que el curs vinent ja tindran dorsal del primer equip. Ara el proper a renovar serà Óscar Melendo. El jove migcampista també tindrà un contracte fins al 2021, cosa que deixa palesa la nova política esportiva del club, que consisteix a retenir el talent de la base i fer-lo visible al primer equip. I és que l'aparició dels quatre nois del filial és la millor prova que el planter de l'Espanyol està ben viu i que té la qualitat suficient per nodrir l'equip professional.