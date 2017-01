Posant les bases del futur

Quique Sánchez Flores va deixar clar fa uns dies que l'estil de joc és secundari. Que en el futbol actual mana l'últim resultat i no hi ha memòria. Una teoria prou certa, però que no li ha impedit pensar també en el futur. Barrejat amb el present, però futur. El tècnic madrileny ha fet debutar quatre jugadors del filial en la primera volta de la lliga, posant les bases del projecte, que ha de tenir en les perles del planter un dels eixos fonamentals. I escarmentat pel cas Eric Bailly, l'Espanyol no vol que se n'hi escapi cap més, així que ha lligat la renovació de tres i té encaminada la prolongació de contracte de la quarta, Melendo.

En les últimes setmanes, Marc Roca i Melendo han disputat partits amb el filial per tenir continuïtat. Un recurs que ha desaparegut en el cas d'Aarón. El lateral esquerre té des d'ahir fitxa del primer equip i lluirà el dorsal número 12. L'adéu de Martín Demichelis ha deixat un mínim espai en el joc financer de la LFP per gastar en sous i s'hi ha fet entrar l'internacional sub-21.

El cas del lateral esquerre és digne d'estudi. La pretemporada va arrencar amb Rubén Duarte, Víctor Álvarez, Clerc, Fuentes i el jove del filial. A Quique Sánchez Flores no li va tremolar el pols per fer-ne fora dos i apostar per Aarón des que el va situar per sorpresa de titular en la setena jornada contra el potent Vila-real. Divendres passat va renovar fins al 2022 amb una clàusula de 40 milions i ara puja al primer equip per evitar el maldecap dels darrers partits. La normativa obliga a tenir set professionals damunt la gespa, i quan coincidia el defensa amb Marc Roca i Marc Navarro, no hi havia marge per a Melendo, perquè si es produïa una expulsió o una lesió només quedaven sis professionals, sinònim de derrota.

Aarón va renovar fins al 2022, un any més que Marc Navarro, que va signar dilluns amb 25 milions de clàusula. Al filial fa d'extrem o d'interior, però el badaloní ha tingut un debut històric, i més per a un defensa: dos gols i una assistència en els dos primers partits. A Quique li ha costat més apostar per ell, però les lesions de Víctor Sánchez i Javi López, així com el fluix rendiment de Diego Reyes al lateral, van fer possible l'aparició d'un jove que ha deixat enrere el calvari de nou mesos de recuperació d'una lesió de genoll. A partir del juny formarà part del primer equip, com passarà amb el primer a fer eclosió: Marc Roca. Al novembre, el migcampista de la Granada del Penedès va firmar fins al 2022 amb 40 milions de clàusula, però una lesió li va fer perdre la titularitat. “A Marc Navarro no cal explicar-li què suposa el primer equip ni frenar-lo”, va dir el tècnic diumenge. Un elogi amb missatge per al migcampista, que quan ha tornat al filial ha demostrat que la segona B li queda petita.

El pes de Lardín