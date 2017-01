Destrempament total i absolut. Aquesta és la sensació que va recórrer per l'espina dorsal de tots els aficionats de l'Espanyol en saber que, al final, Sergio García no vindria a l'Espanyol i que, de retruc, Felipe Caicedo no se n'aniria. És a dir, l'Espanyol es queda amb els mateixos efectius que tenia a l'inici de temporada per afrontar el segon tram de la lliga... i amb un pam de nas. Però què ha passat perquè tot s'hagi trencat d'aquesta manera? I més tenint en compte que Sergio García va estar presenciant la victòria de dissabte contra el Sevilla en una llotja VIP de Cornellà. “Falete, Falete!”, va entonar l'afició, que ja es fregava les mans amb el retorn del fill pròdig. Fins i tot el davanter del Bon Pastor es va fer fotos amb aficionats que el van veure amb una dessuadora oficial del club. Només calia signar els papers. Sergio i el seu agent, Màgic Díaz, havia volat diumenge cap a Doha per reunir-se amb el president de l'Al-Rayyan, el xeic Saoud Bin Khalid Al Thani, membre de la família reial qatariana, que havia deixat entreveure a l'entorn de Sergio García que si volia tornar a l'Espanyol no hi hauria cap problema per rescindir el seu contracte. Una vegada aterrats a Doha es va trobar amb una negativa total i absoluta. El club de Qatar considera el del Bon Pastor el seu futbolista més determinant i no el va voler deixar marxar un mes abans de començar la disputa de la Champions d'Àsia, en què els dirigents de l'Al-Rayyan tenen moltes esperances a fer un bon paper. Cal recordar que el club qatarià, que va pujar fa dues temporades a primera, es va proclamar campió de la lliga l'any passat. Saoud Bin Khalid Al Thani és un home orgullós, i fa un any i mig ja va moure cel i terra per aconseguir els serveis de Sergio García i treure el fitxatge a l'Al Saad, en què milita l'exblaugrana Xavi Hernández. Ara ha demostrat que és un dirigent que paga bé, però que no deixa escapar les seves joies fàcilment, i ha retingut el jugador fins a finals de juny.

Fins que no arribi aquest moment, Sergio García no podrà fitxar per l'Espanyol. El club blanc-i-blau va anunciar ahir un preacord amb el davanter del Bon Pastor de cara a l'estiu. La mateixa entitat assegurava en un comunicat el que es donava per fet: el fitxatge de Sergio García per a aquest mercat d'hivern. “La intenció del RCD Espanyol era poder incorporar el golejador abans del tancament del present mercat, però no ha estat viable en l'aspecte contractual, per la qual cosa, a través d'aquest principi d'acord, es demora el seu retorn a la disciplina blanc-i-blava fins a la pretemporada del proper curs esportiu.”

La situació de Caicedo