La resiliència de Caicedo

L'equatorià s'haurà d'adaptar positivament a les adversitats

L'Espanyol encara viu en estat de certa decepció en no concretar-se l'arribada de Sergio García. Més enllà d'això, ara totes les mirades se centren en Felipe Caicedo. L'internacional va fer tot el possible per marxar de l'Espanyol a l'estiu i ara en aquest mercat d'hivern. Però en totes dues temptatives les ofertes que van arribar a les oficines de Cornellà es van desestimar perquè es consideraven insuficients. Ara el jugador sap que haurà de continuar a l'Espanyol, amb qui té contracte fins al juny del 2019, com a mínim fins a l'estiu. L'afició està expectant per veure com reacciona el futbolista després d'aquest nou desencís. El primer que ha de traçar un pla per recuperar l'equatorià és Quique Sánchez Flores. El tècnic sempre s'ha mostrat molt curós amb totes les informacions sobre una possible marxa del jugador. En cap moment va dir que no comptava amb ell i, en el cas que es quedés, faria tot el possible per recuperar-lo. Ara està en aquest escenari i el madrileny és conscient que la situació es pot enfocar de dues maneres: la marginalitat del jugador o reactivar-lo per a la causa. Quique triarà aquesta segona opció. Ell és el primer conscient que el potencial de Caicedo és enorme i fins ara no ha pogut captar la seva atenció emocional. El tècnic blanc-i-blau sap molt de la psicologia dels jugadors i com tractar de motivar-los i ara la seva feina principal en els pròxims dies i setmanes serà reanimar un futbolista tocat moralment. El tècnic intentarà despertar l'esperit de lluita i la resiliència del futbolista. Haurà de fer-li veure que s'ha d'adaptar positivament a les situacions adverses que ha tingut al llarg de la temporada. Hi sortirà guanyant el mateix jugador, i de retruc, el grup, que necessita l'aportació d'un futbolista que ha de ser important en aquesta segona volta. Una situació que es fa encara més evident veient el rendiment d'Álvaro Vázquez, i per damunt de tot, la lesió de Leo Baptistão. El brasiler, un dels jugadors ofensius més importants en el primer tram de lliga, està lesionat des de l'11 de desembre passat. El seu últim partit va ser contra l'Sporting a Cornellà. Des de llavors no ha millorat d'una talàlgia mal diagnosticada i no té dia de retorn previst. “Ens hem d'acostumar a viure sense Baptistão”, va avisar fa unes setmanes Quique Sánchez Flores, conscient que el seu període de baixa va per llarg. Aquí és on la figura de Caicedo ha d'agafar protagonisme i ell ha de creure's important. Ahir el futbolista va fer el primer pas per millorar la seva situació fent un bon entrenament i marcant un parell de gols. Una bona mostra de la seva predisposició a reactivar-se. Els capitans també estan a sobre d'ell fent front comú.