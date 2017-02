Hi ha una aposta ferma pel planter, que diumenge passat es va palesar en coincidir damunt la gespa set jugadors formats a les categories inferiors de l'Espanyol en un partit de tanta exigència com el partit contra el segon classificat de la lliga, el Sevilla. Es confia en els joves valors de la casa, igual que s'ha obert la porta al retorn d'altres. Si David López va rendir a alt nivell al Nàpols i ha tornat per ser indiscutible a l'onze inicial, Álvaro continua buscant el seu lloc en l'elit del futbol i sap per experiència que si arribar al primer equip és complicat quedar-s'hi encara ho és més.

Álvaro va treure el cap en la màxima categoria en la temporada 2010/2011amb tan sols 19 anys. Es va estrenar en un partit tan destacat com el que es va disputar contra el Real Madrid al Santiago Bernabéu i en la seva primera titularitat, una setmana després contra l'Osasuna a l'estadi de Cornellà, va marcar l'únic gol de l'enfrontament. Un debut victoriós a casa. Elogis, portades i copets a l'esquena en el que havia de ser una llarga carrera de blanc-i-blau. En aquell exercici va participar en 30 partits, vuit com a titular, amb quatre gols. En la temporada següent va pujar a 19 titularitats i cinc dianes, una d'inoblidable per empatar el derbi amb el Barça al tram final. I a partir d'aquí, les poques ganes de renovar i la pèrdua de protagonisme van derivar en un traspàs per 3,5 milions al Getafe, on va estar fins l'estiu passat, excepte l'any de cessió al Swansea. Mai ha fet eclosió com s'esperava i en un dia especial com ahir, amb l'acte a la tarda protagonitzat per Aarón, Melendo i Marc Navarro, s'havia d'escoltar també la veu de l'experiència. “Cal que cada carrera segueixi el seu curs. Ells decideixen damunt del terreny de joc com serà la seva carrera.”

“És meravellós”