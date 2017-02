La generació Chen

“El planter de l'Espanyol, orgull de Catalunya.” Amb aquest lema es van presentar ahir les renovacions d'Aarón Martín (2022), Marc Navarro (2021) i Óscar Melendo (2022). Un acte que va servir per homenatjar el prolífic planter blanc-i-blau amb la participació d'una vintena més de joves jugadors i per inflar el pit gràcies al magnífic moment actual de la base. Els tres futbolistes del filial han debutat aquest any a primera i tenen respectivament clàusules de 40 milions, 25 i 40. Una llista en la qual cal afegir un quart exponent en la figura de Marc Roca, que va renovar el seu contracte al novembre fins al 2022. L'Espanyol ha viscut enguany una eclosió del planter que no es recordava en molt de temps. Ens hem de remuntar a la famosa lleva de la Intertoto amb Tamudo, Argensó, Àngel Morales, De Lucas i Capdevila, entre d'altres, per recordar una etapa tan prolífica del futbol de base. “És un dia emocionant. Aquests són tres jugadors que signen per a molts anys i amb clàusules molt altes, perquè s'ho han guanyat. Vam dir al principi del projecte que el planter seria clau, que no només havíem de buscar jugadors a fora, i això és un exemple. Avui és una presentació de tots aquests nens que un dia han de pujar aquí perquè és el seu somni”, explicava el conseller delegat, Ramon Robert. El director esportiu, Jordi Lardín, admetia que era “un dia molt especial” per a ell i afegia: “És la primera vegada com a director esportiu que tinc el plaer de presentar una renovació de jugadors que surten del nostre planter. Conec la història de cadascun d'ells.” Una nova lleva de joves futbolistes que espera rivalitzar en protagonisme amb la de la Intertoto. “Gràcies pel vostre esforç i per apostar per nosaltres. Vau tenir ofertes per marxar, però vau apostar per seguir amb nosaltres”, i es va desfer en elogis parlant dels tres nois del planter: “Tenen un gran potencial i a qualsevol equip d'Europa els agradaria tenir-los. I ara ens toca gaudir-los.”

Però Lardín va deixar una frase per al record amb el bateig d'aquesta lleva. “Com la podríem anomenar? No ho sé, s'hauria de fer un càsting o dir-ne generació Chen”, deia el tècnic, que va aixecar somriures còmplices a la sala de Presidents del RCDE Stadium. La valentia que demostren els tres joves protagonistes a la gespa es va quedar diluïda davant dels micròfons. “Ha anat tot molt ràpid, fa un any que estava al quiròfan i tota la feina que vaig fer per estar bé s'ha vist reflectida”, va dir Marc Navarro, que agraïa a Quique Sánchez Flores l'oportunitat: “Si estem aquí és gràcies a ell.” Al seu torn, Aarón va assegurar: “La lliga és molt llarga, però estic treballant per seguir guanyant-me les oportunitats. Puc aportar ganes i passió per aquest escut.” I Melendo va recordar amb emoció el seu debut a Mendizorrotza. “Va ser un subidón!”, va dir davant d'un auditori que es va posar a riure. Aquesta generació Chen tot just acaba de començar a caminar, però té un gran futur. Els tres futbolistes, tanmateix, consideraven que ara el més important és “consolidar-se” a l'elit. Un repte majúscul que molts no han aconseguit. De moment han fet el primer pas, però que formin part de la història del club només dependrà del seu esforç i la seva constància.