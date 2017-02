“Demanaria que deixin treballar als joves en pau”

Quique Sánchez Flores està encantat de contribuir en l'aposta de l'Espanyol per les perles del planter, exemplificada el dia abans amb l'acte de la renovació de contracte de Melendo, Marc Navarro i Aarón. El tècnic madrileny ha fet debutar quatre joves i ara que Aarón té fitxa del primer equip ja no tindrà limitacions a l'hora de fer els canvis, començant demà contra el Màlaga. “Ja no ens limita a l'hora de pensar els canvis. És frustrant tenir un jugador a la banqueta i estar limitat. Ara ja no. Tenim la fortuna que podem emprar qualsevol dels que hi ha.”

La roda de premsa prèvia al desplaçament a La Rosaleda ha tingut els joves com a protagonistes, així com Caicedo, que torna a la convocatòria ocupant el lloc d'Álvaro. Quique Sánchez Flores ha omplert d'elogis les perles del planter, destacant-ne sobretot la maduresa mental, si bé vol apartar-los de l'aparador. Em sento molt afortunat de dirigir un club que té aquesta escola i l'oportunitat de triar-lo. Ha passat l'acte i demanaria que els deixin treballar en pau. Necessiten tranquil·litat, treballar en pau, aprendre a gestionar el salvatgisme que tenen com a joves. És important treure'ls dels focus, no exposar-los o els durem a un terreny incòmode. Marc Navarro ha entrat amb força. Aarón, sense gols, també va tenir una entrada impactant. Però ja no aquí, a casa ja estan ben educats, són bons nois. Per assentar-se necessiten un complement en moltes coses. La clau és el cervell i en això van bé, no hem de perdre ni un segon en dir-lo determinades coses.”

Els dos laterals del planter seran titulars a Màlaga, un equip que s'està acostant perillosament a la zona baixa i ja ha gastat la carta del canvi d'entrenador. Quique Sánchez Flores tenia ben present que les dues victòries seguides a casa tenien de precedent el ridícul de Mestalla, així que confia que l'equip mostri la millor versió demà fora de casa contra un rival que no ho posarà gens fàcil. “És un partit molt complicat, tenen jugadors bons. Si mires la banqueta, vaig comptar l'altre dia set jugadors amb nom que et poden canviar un partit. Serà un partit complex, de pilotes dividides, de guanyar duels. El Màlaga és explosiu, amb laterals molt intensos i els de dalt es desmarquen bé. Imprevisibles? No és imprevisible perquè l'entrenador porta quatre o cinc partits. Va canviant l'alineació, com Recio que jugava i ara no. Però com juga l'equip a nivell de sistema, d'amplitud, ho porten fent tres o quatre jornades. Trobarem un equip necessitat que ens exigirà.”