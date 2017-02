Allunyar els focus dels joves

Melendo, Aarón i Marc Navarro van centrar els focus dijous en l'acte de les renovacions. Quique Sánchez Flores es va mostrar ahir satisfet per com es va organitzar, però va demanar que a partir d'ara se'ls aparti dels focus i se'ls deixi créixer amb tranquil·litat. No tots evolucionen a la mateixa velocitat, amb l'exemple de Lluís de contrapunt.

“Em sento molt afortunat de dirigir un club que té aquesta escola i tenir l'oportunitat de triar-los. Ara ja ha passat l'acte i demanaria que els deixin treballar en pau. Necessiten tranquil·litat, treballar en pau, aprendre a gestionar el salvatgisme que tenen com a joves. És important treure'ls dels focus, no exposar-los, o els durem a un terreny incòmode.” Tota una declaració d'intencions de Quique Sánchez Flores, que va aclarir que no l'havia molestat l'acte de renovació dels joves, ja que “posa el focus en l'escola, més que en els jugadors”. “No m'hauria agradat enfocar-lo només al jugador, amb personalisme”, va afegir. Potser un record per com es va dur la signatura de Marc Roca, a qui en les últimes setmanes ha enviat al filial, demanant-li que aprengués a posar una pausa en la feina, i a qui ha dedicat alguns missatges entre línies. El migcampista de la Granada del Penedès va ser al novembre el primer a lligar la continuïtat i en els últims partits torna a disposar de minuts, encara sense el premi de la titularitat.

Quique Sánchez Flores va celebrar la decisió de donar fitxa del primer equip a Aarón perquè li permet fer els canvis que vulgui, sense el risc de la normativa de tenir set professionals damunt la gespa. En els darrers duels, Melendo no ha pogut entrar per això. Ara vol tranquil·litat amb els joves, si bé va deixar ben clar que tenen un cap privilegiat, així que no hi ha perill que la immaduresa de l'edat espatlli la impactant aparició que han tingut al primer equip Aarón i Marc Navarro, els dos que avui seran titulars a La Rosaleda. “Quan un equip intenta jugar bé és important que els laterals et donin profunditat. En el futbol actual és un avenç. Aarón i Marc ens serveixen si són alhora ofensius i organitzats, i ho són. Han de millorar la mentalitat del canvi d'atac a defensa en alguns moments, i els estem ajudant a fer-ho. Aarón, sense gols, com Marc, també va tenir una entrada impactant. La sort és que ja no aquí, sinó també a casa, estan ben educats, són bons nois. Per assentar-se necessiten un complement en moltes coses. La clau és el cervell i en això van bé, no hem de perdre ni un segon a dir-los determinades coses.”

L'aposta pels joves és ferma i a Quique Sánchez Flores no li tremola el pols per donar-los minuts. El contrapunt és Lluís, que després de fer dues pretemporades amb el primer equip no ha debutat. “A vegades els joves no evolucionen com un espera o evolucionen més tard. En casos com en Lluís esperem que tornant al filial vagi creixent. El que no pot ser és que estiguin parats.” El tècnic va assegurar que confien en Rubén Duarte de central si hi ha baixes, cosa que tanca la porta de moment al manresà. L'evolució dels joves.